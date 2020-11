Técnico Ramón Díaz passa por cirurgia e deve ficar afastado do Botafogo por 10 dia

Ramón Díaz recebeu a notícia no início desta semana, e a indicação foi de que precisava realizar a cirurgia o mais rápido possível. O procedimento é considerado simples e será feito fora do Brasil por um médico de confiança do técnico.

O comandante colocou nas mãos do Botafogo a decisão de mantê-lo ou não no cargo. Com apartamento já alugado no Rio de Janeiro, Díaz reforçou o desejo de firmar o contrato. No período em que estiver fora, o time será assumido por sua comissão técnica, encabeçada por seu filho e auxiliar Emiliano Díaz.

O treinador só deverá estrear à beira do campo diante do Fortaleza, no dia 22 de novembro, pela 22ª rodada do Brasileirão. O jogo será às 18h15 no Nilton Santos. Bahia sai do jejum e vence Botafogo com 2 a 1

Ramón Diaz passará por um procedimento cirúrgico antes de assumir o Botafogo — Foto: AP

Ramón Díaz chegou ao Rio de Janeiro no último domingo e se apresenta ao Botafogo com cinco profissionais: os auxiliares Emiliano Díaz e Osmar Ferreyra, os analistas Damian Paz e Juan Romanazzi e o preparador físico Jorge Pidal.

A negociação com Díaz não foi demorada. O argentino virou a bola da vez depois das tratativas frustradas com o venezuelano César Farías, que não foi liberado pela seleção boliviana. Díaz, por outro lado, estava sem clube desde que deixou o Libertad, do Paraguai, em setembro. Ele será o quarto técnico do Botafogo nesta temporada.