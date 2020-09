Técnico da seleção de basquete feminino vai comandar time angolano

O técnico José Neto conciliará a seleção feminina de basquete com o Atlético Petro de Luanda, de Angola. No time africano, ele dirigirá o elenco masculino. Será o retorno de Neto ao comando de um clube após dois anos, quando encerrou a passagem de seis temporadas pelo Flamengo. O preparador físico Diego Falcão, parte da comissão técnica da seleção e parceiro do treinador há 14 anos, também integra o projeto na África.

“Participar de competições de alto nível é sempre uma excelente oportunidade de aprendizado, aprimoramento, execução. Enfim, competir faz você melhorar. Assim como é muito importante para as jogadoras da seleção brasileira estarem em atividade, mesmo quando não há competições pela seleção, não é diferente com o treinador”, disse Neto, em comunicado da Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

“No início do nosso trabalho com a seleção feminina, tivemos uma sequência de quatro competições seguidas em apenas sete meses, durante os quais também trabalhamos intensamente na implementação da metodologia de trabalho. O foco principal foi o de iniciar este projeto de reestruturação do basquete feminino brasileiro. A possibilidade de assumir um clube em caráter concomitante com a seleção sempre foi uma opção aberta”, completou o treinador, de 49 anos.

José Neto assumiu a seleção feminina há um ano, às portas dos Jogos Pan-Americanos de Lima (Peru). Apesar do pouco tempo de trabalho, a equipe foi medalhista de ouro na capital peruana, feito que não era alcançado desde 1991. Em seguida, o time ficou em terceiro na Copa América, classificando-se ao pré-olímpico da França. A seleção, porém, foi superada por Austrália, Porto Rico e pelas anfitriãs e ficou fora dos Jogos de Tóquio (Japão), no ano que vem.

Paulista de Itapetininga, região metropolitana de Sorocaba, Neto teve seu trabalho de mais destaque no Flamengo, com a conquista de quatro edições do Novo Basquete Brasil (NBB), uma Liga das Américas (atual Champions League, a Libertadores da modalidade) e um Intercontinental. Antes da seleção feminina, o técnico dirigiu por quatro meses o Levanga Hokkaido, do Japão, na primeira experiência internacional da carreira.

Novo time do treinador brasileiro, o Atlético Petro de Luanda tem 13 títulos nacionais de basquete e dois da Liga dos Campeões africanos, o último deles em 2015. A partir de 2020, a principal competição do continente passa a se chamar BAL (Liga Africana de Basquete, na sigla em inglês), organizada em parceria pela NBA, principal liga norte-americana da modalidade, e a Federação Internacional de Basquete (Fiba). O Petro é o representante de Angola no torneio, que, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), não tem data para começar.