Tebet ganha espaço na campanha de Lula

A senadora Simone Tebet (MDB) conquistou a confiança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e tem ganhado espaço na campanha do petista. A terceira colocada no primeiro turno das eleições 2022 tem tido conversas diárias com a cúpula do PT e dado sugestões para alcançar o eleitorado mais de centro, principalmente mulheres da classe média.

Uma das sugestões acatadas pela sigla, que se tornou notícia nos últimos dias, foi a decisão de pedir aos apoiadores que participem de atos de Lula com roupas brancas. Segundo ela, o vermelho é uma marca muito forte do PT e pode afastar o eleitorado indeciso ou que tem maior inclinação por ideologias de direita.

Tebet também sugeriu que o ex-presidente incentive o empoderamento feminino em relação ao trabalho. Ela acredita que a proposta de igualar o salário entre homens e mulheres que possuem o mesmo currículo e trabalham fazendo a mesma função possa aumentar a popularidade do petista.

No fim de semana, Lula participou de um comício em Belo Horizonte (MG) e defendeu o projeto no palanque, sendo aplaudido pelo público. Inclusive, ele trabalha com a hipótese de falar do tema durante o debate, porque sabe que seu adversário Jair Bolsonaro (PL) não é favorável ao plano.

“A Simone explicou para o presidente [Lula] que essa proposta foi uma das mais aceitas durante sua campanha. As mulheres acham um absurdo fazerem o mesmo trabalho e receber menos do que um homem. Por isso que a proposta ganhará um espaço maior no segundo turno”, diz um dos coordenadores da campanha.

A educação também é outro tema muito defendido por Tebet e que Lula concorda. “Os dois possuem o mesmo sentimento sobre a educação. Esse tema é muito discutido por ambos e o [ex] presidente tem gostado demais das sugestões dela para a área”, explica.

Tebet pode ser ministra?

Essa pergunta segue circulando entre membros do MDB, mas nada tem sido discutido dentro da campanha de Lula. O ex-presidente está focado totalmente na campanha, tanto que pediu para Tebet ajudá-lo a conversar com mulheres, principalmente da classe média.

A senadora tem gostado do espaço que foi dado pelo PT para ela fazer parte da equipe. Quando questionada sobre um possível ministério, Simone tem desconversado.

