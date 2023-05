“Te amo dos pés à cabeça”, disse tio preso por estuprar sobrinha

Homem se aproveitava de situações para estuprar a adolescente de 14 anos. Segundo a polícia, tio cometia os crimes há cerca de três anos

Um chefe de cozinha, de 47 anos, foi preso suspeito de estuprar a sobrinha da esposa por três anos, na capital goiana. Em conversas, o homem se declarava para a adolescente de 14 anos. Segundo a Polícia Militar de Goiás, o tio provocava situações para cometer o crime, como se oferecer para levar a vítima à escola ou chamar a jovem para fazer faxina na casa dele.

“Te amo dos pés à cabeça. Tenta vir aqui mais tarde e cuidado com esse celular. Sua avó não é boba, ela pode ter desconfiado e mais tarde, quando você sair, ela [pode] olhar as suas coisas. […] Sua tia está me perguntando o que eu acho de você fazer uma faxina aqui. Só que ela quer combinar um valor para você vir três vezes na semana. Eu amei”, diz algumas das mensagens enviadas pelo suspeito à sobrinha.

+ Motorista de ônibus escolar é preso suspeito de estuprar crianças

Os abusos foram descobertos depois que a vítima denunciou o homem para a família. Ele foi preso no trabalho, no Jardim Goiás, no sábado (20/5). Conforme a PM, o homem, que não teve o nome divulgado, confessou que “se relacionava” com a sobrinha desde que ela tinha 11 anos.

Capturas de conversas entre a vítima e o suspeito, mostram que o homem chegou a se preocupar com uma possível gravidez da adolescente. Segundo a PM, o tio controlava o celular da jovem que, inclusive, foi um “presente dado por ele”.

Reincidente

Ainda de acordo com a PM, o chefe de cozinha já havia sido condenado a 14 anos de prisão por estuprar a própria enteada, de 11 anos, em Anápolis, município a 55 km da capital goiana. O crime aconteceu em 2014, no entanto, ele responde em liberdade.

O caso envolvendo a sobrinha está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) da capital.