Reprodução: Alto Astral Tchaki Tchaki: famosos celebram aniversário de Gil do Vigor!

Hoje (14) é dia de comemorar (e ao melhor estilo Tchaki Tchaki)! Gil do Vigor está completando sua 30ª volta ao Sol .

O economista, que se tornou bastante querido entre o público do BBB21, compartilhou em suas redes sociais algumas fotos de um ensaio cheio de brilho para celebrar seu aniversário com os seguidores, cuja somatória já ultrapassa os 16 milhões. No Instagram , ele declarou: “DE REPENTE 30! Trintei minha gente, com muita alegria, dinheiro no bolso e gratidão por todas as transformações na minha vida. Obrigado a cada um de vocês que vivem esse sonho comigo!”

Apesar de não ter vencido a 21ª edição do BBB, Gilberto conquistou o coração de milhares de brasileiros através de momentos memoráveis – convenhamos que não é qualquer um que consegue emplacar o termo “basculho”, natural de Pernambuco, entre os mais buscados no Google! Portanto, o aniversário do pernambucano obviamente não poderia passar batido nas redes.

Para celebrar esta data tão importante para Gil do Vigor, o Alto Astral listou alguns famosos que parabenizaram o dono do bordão “tô indignado”. Confira abaixo!

Na postagem de Gil no Instagram, a campeã Juliette comentou: “Parabéns, meu amor. Você é um guerreiro e merece tudo de bom nessa vida. Muita luz”

Já Fábio Júnior, pai de Fiuk e dono da regravação de ” Só Você “, declarou: “Parabéns Gil!!! Continue vigorando ! Boas vibrações pra você , beijão!”

Mostrando que as rivalidades são coisa do passado, Pocah também desejou um feliz aniversário a Gil do Vigor: “Parabéns amigo lindo!!! Toda felicidade do mundo pra você”

É close que fala? Pabllo Vittar usou seu Twitter para dar os parabéns ao economista mais amado do Brasil!

Você viu?

PARABÉNS @GilDoVigor nunca pensei que amaría alguém que nem conhecia direito, você roubou nossos corações, te desejo muita saúde e sucesso, você é inspiração e superação TE AMO PIRANHA 🎂🎂🎂🎂🎂🤍🤍🤍🤍 — Pabllo Vittar (@pabllovittar) July 14, 2021

O professor João Luiz compartilhou uma linda mensagem em seu perfil no Twitter:

gil, que seu dia seja maravilhoso.. e que as melhores coisas do mundo continuem sendo reservadas pra você! ti amo e to com saudades @GilDoVigor 🎂📚✨ — João Luiz 🏳️‍🌈 (@joaoluizpedrosa) July 14, 2021

O cantor Mateus Carrilho também usou o Twitter para parabenizar Gil.

Parabéns pro @GilDoVigor eu vigorei demais com você no bbb, amo seu carisma, você é TUDO ❤️ — CARRILHO 🔥 PANCADA NO YOUTUBE (@mateuscarrilho) July 14, 2021

A atriz Paolla Oliveira mal conheceu Gil do Vigor e logo descobriu que era aniversário do pernambucano!