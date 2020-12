TBT do amor: relembre o namoro de Deborah Secco e Dado Dolabella

Reprodução O namoro entre Dado Dolabella e Deborah Secco acabou antes de completar um ano

Bombando na reprise da novela Laços de Família (TV Globo), a atriz Deborah Secco , que interpretava a odiosa Íris , tem muita história para contar na vida real também. Foram pelos menos 10 relacionamentos amorosos, entre namoros e casamentos. Um dos mais marcantes foi com o também ator Dado Dolabella. Relembre o romance. De acordo com o antigo site Isto É Gente , do portal Terra, o namoro de Deborah e Dado durou apenas dez meses. Mas, no início, parecia que seria uma vida inteira.

Nas primeiras semanas de relacionamento, em dezembro de 2002, os atores, ambos com 23 anos, trocaram alianças de noivado. Em apenas um mês, Dado foi morar na casa de Deborah, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. A partir de então foram meses de uma união conturbada. As notícias do fim do namoro eram frequentes. Mas o casal só colocou um ponto final em 2003, após uma conversa que, segundo o Isto É Gente , durou quatro horas. Dado levou a cadela que eles criavam para a casa da mãe, a atriz Pepita Rodriguez, e confirmou a separação por meio de sua assessoria de imprensa. Deborah Secco, por sua vez, ao confirmar o fim do relacionamento, aproveitou para falar que estava feliz profissionalmente e que ficaria pelo menos um ano inteiro solteira. Na época a atriz estava gravando para a novela Celebridade (TV Globo), que estava prestes a estrear com a icônica personagem Darlene.

“Vão ter de usar muita criatividade para inventar namorados para mim. Quero ficar sozinha até o meio do ano que vem. Não queria ficar sozinha, mas já que aconteceu, tomei a decisão de ficar assim por pelo menos um ano”, afirmou Deborah.

Na novela Deborah fazia par romântico com o de Marcelo Farias, 30. Na época houve boatos de que os dois estavam juntos. Um ano depois, em 2004, eles assumiram o namoro.

Depois de Dado Dolabella e Marcelo Farias, Deborah Secco teve vários namoros Falcão, Maurício Mattar, Roger Flores (com quem foi casada), Alysson Castro, Em 2015 ela se casou com Hugo Moura, em 2015, com quem está tem uma filha, a fofíssima Maria Flor. Em 2016, no programa da Ana Maria Braga, na TV Globo, Deborah disse que os relacionamentos anteriores não deram certo “por falta de eu encontrar alguém que tivesse a mesma proposta de vida que eu: que quisesse ser pai, ser marido, assim como eu queria ser mãe e esposa. Não adianta a gente dar e não ter nada em troca”. Em entrevista ao Leo Dias, Deborah revelou que traiu todos os seus ex-namorados e maridos, antes de se casar com Hugo Moura.

“Depende do contexto eu perdoo [uma traição]. A gente não pode cobrar o que a gente não dá. Já traí todos com que me relacionei, menos o Hugo. Eu não cobrava dos outros porque eu não dava. Eu nunca fui a tadinha que perdoa traições. Pondero muito as coisas e não sou hipócrita”, disse.