TBT do amor: Luciana Gimenez e Gerard Butler já tiveram um affair?

Reprodução Gerard Butler e Lu Gimenez teriam tido um affair

Resumo Luciana Gimenez deu a entender, em 2019, que já teve um affair com o ator Gerard Butler

Ela comentou o assunto em entrevista ao youtuber Matheus Mazzafera

No BBB, Fiuk levantou a ideia de que ficou com a mãe de um amigo, quem o público deduziu ser a apresentadora

A comandante do “Superpop” se mostra interessada em homens mais jovens que ela

Fiuk contou recentemente em um conversa no “BBB 21” que namorou a mãe de um amigo, mas não disse quem é. Mesmo assim, o nom e de Luciana Gimenez ecoou na internet e, em entrevista a Sônia Abraão, ela disse que saiu com o ator , que é amigo do filho dela, Lucas Jagger, mas que nunca passou disso.

Foi aí que os affairs da apresentadora, entre galãs internacionais e homens mais jovens, começaram a pipocar na internet. Entre os nomes que ressurgiram foi o ator Gerard Butler, protagonista do filme “P.S. Eu Te Amo”, com quem ela deu a entender que já “pegou”.

Em maio de 2019, Gimenez, hoje com 51 anos, concedeu uma entrevista ao youtuber Matheus Mazzafera e brincou de “Pego, Penso ou Passo”, que consiste em ouvir os nomes de outras pessoas e responder se teria um affair ou não. Durante o jogo, Luciana dá a entender que já ficou com o ator e produtor Gerard Butler, galã de Holywood, com quem a jornalista Gloria Maria já namorou. Quando Mazzafera diz o nome do ator, a apresentadora é rápida e diz logo: “Pego”, com um sorriso maroto no rosto. Ele rebate com uma pergunta: “pega ou já pegou?”. Gimenez apenas ri e solta um “abafa”, para não ter que comentar detalhadamente a história. Ainda no mesmo vídeo, a apresentadora do “Superpop” e do “By Night” afirma que ficaria com outros famosos, dentre eles Caio Castro, Rômulo Arantes Neto, Jake Gyllenhaal, Channing Tatum, Ryan Reynolds e Ryan Gosling. Ela disse que não ficaria com os homens casados e nem com os seus relacionamentos passados, Marcelo de Carvalho e Mick Jagger: “Já peguei muito”, afirma. Na conversa, Luciana se diz interessada em homens mais novos que ela, mas que sua regra é que não sejam mais novos que o primogênito, hoje com 21 anos. Ela ainda revelou que, no futuro, com o filho envelhecendo, pode mudar de ideia.

Assista ao vídeo da entrevista: