Tays Reis fala de carreira e namoro com Biel: “A gente não tem que provar nada”

Tays Reis fala de relacionamento com Biel e futuro da carreira









Tays Reys participou de “A Fazenda 12” e “ quer palminhas de quem duvidou ” do seu namoro com o cantor Biel. Os dois começaram a se envolver dentro do reality, e, agora, o casal enfrenta críticas nas redes sociais por causa do relacionamento considerado “fake” por parte da web. Porém, a baiana rejeita as críticas e avisa que está vivendo uma excelente fase ao lado de Biel.

Acusada de namorar por engajamento e likes, Tays explica em entrevista exclusiva ao iG Gente que conversa muito com o Biel sobre a relação e desaprova o “tribunal da web”. “Tem coisas que a gente não tem como provar para as pessoas. Cada um acredita no que quer. Se a gente tentar, só vai se machucar, se frustrar. O que falo para Gabriel é: o que a gente vive fora do holofote, das câmeras, dos stories, é uma coisa muito intensa que só eu e ele vamos entender porque as pessoas só querem entender da forma delas”, diz.

A cantora afirma que é muito triste ter que provar que ama alguém porque, segundo ela, o casal não deve nada para ninguém e desaprova a gíria “shippar” que, derivado do inglês, quer dizer que o público aprova a relação de duas pessoas.

“A gente é que diz com quem quer ficar, quem faz bem. Hoje, Gabriel é uma pessoa que me completa e a gente está feliz. Ficamos tristes, claro, quando vemos que pessoas não apoiam. Quem são as pessoas para dizer se apoiam ou não? Isso está errado”, lamenta a baiana.

Tays e Biel estão namorando há seis meses, mas terminaram em maio deste ano , ficaram separados por quase um mês e reataram o relacionamento recentemente. A cantora explicou o motivo da separação e rebateu as críticas de ter mentido sobre o término.

“Nós somos pessoas normais. Quando eu namorava e não era famosa já terminei mais de 20 vezes. Como somos públicos, isso toma uma proporção gigante, mas terminamos como pessoas normais na vida. Todo mundo termina e volta. Quando eu falei que acabou foi porque estávamos vivendo uma fase de choques. Vivemos juntos [no reality] e aqui fora a gente começou a ter vários choques.”

Fora do confinamento, a cantora lembra que os dois precisaram passar por um período de “encaixe” e chegaram a se sentir incompativeis um ao outro. Por este motivo, os dois colocaram um ponto final na relação e só falaram abertamente sobre o assunto porque os fãs clamavam por um posicionamento deles.

“Quando eu anunciei foi porque aconteceu mesmo. E a gente pode passar por isso várias vezes. Por brigas e distanciamento. Somos intensos de verdade (…) Moramos no mesmo bairro (em São Paulo) e estamos vendo se vamos juntar as escovas até o fim do ano. Vamos fazer tudo planejado”, ressalta.

Momento difícil

Tays despontou para o Brasil no comando da banda Vingadora ao conquistar o prêmio de música do Carnaval de 2016 com o hit “Paredão Metralhadora”. A baiana de Itabuna decidiu seguir carreira solo em 2019 e conta ao iG que não tinha dinheiro para pagar o aluguel antes de receber o convite para entrar em “A Fazenda”.

“Em um momento fiquei sem saber o que fazer quando decidi sair da banda. Cheguei a não ter dinheiro para pagar meu aluguel quando fui morar em Salvador e fiquei pensando o que ia fazer da vida. Ficava de joelhos no chão e não tenho vergonha. Saí da Vingadora com uma mão na frente e a outra atrás, como se eu fosse ninguém e não tivesse feito nada. E o convite para participar de ‘A Fazenda’ chegou neste momento que minha situação financeira era ruim. Eu já tinha sido esquecida, as pessoas falavam que eu estava morta. Pedia oportunidade para muitos artistas de Salvador, para eles gravarem comigo e a maioria fechou as portas para mim. Gente da nossa terra que não apoia, muito triste. Não tinha um real no bolso e fui parar em A Fazenda”, relembra a baiana.





Você viu?

Dentro do reality, ela compartilhou com os participantes que ganhava cachê de R$ 800 quando a banda vendia shows de até R$ 100 mil. “Eles não me procuraram e acredito na justiça divina mesmo. Tem gente que só vai na dor e eu prefiro ir no amor. Isso é uma coisa que me magoa e eu peço que Deus faça justiça. Quem está de fora vê tudo bonito. Eu lembro como hoje que recebi várias críticas na minha cidade. Me acusaram de perder a humildade e abandonar a família. Ninguém sabia o que eu vivia”, lamenta.

Tays acredita que a participação em “A Fazenda” foi uma nova chance para a sua carreira. Ela afirma que a oportunidade foi mais um motivo para mostrar que estava viva, trabalhando, e para voltar ao mercado de trabalho.

“Depois que saí de lá, só bênçãos. Meus pais continuam na mesma humildade de sempre. Eu moro de aluguel, ainda não tenho casa própria, mas estou investindo para ajudar minha família. Minha mãe foi doméstica, meu pai vende fruta. Tenho o sonho de reformar a casa deles. As coisas estão caminhando e hoje estou em meu melhor momento”, diz a dona do hit “Quero Palminhas”.

Reprodução Tays vai gravar com Joelma em 2021





A cantora entrou em A Fazenda com 227 mil seguidores no Instagram e hoje acumula mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais. Entre parcerias musicais e publis, Tays Reis planeja sua carreira para os próximos meses. Um dos projetos será gospel e vai contar com participação especial de Joelma.

“Eu fui convidada a participar de um canal gospel. Esse álbum é meu, mas deve ir para outro canal no YouTube e a Joelma vai estar comigo. Olha que louco. O Samuca, cantor gospel, também estará comigo”, diz a baiana.

Já para sua carreira solo, Tays planeja um single para o próximo mês e mais duas parcerias para 2021. A cantora gravou com Biel, Jerry Smith e Rogerinho em 2021.

“Para minha carreira solo, estou produzindo singles e parcerias até o fim do ano. Depois, devo reunir tudo em um álbum no próximo ano. Ainda estou pensando. Esse ano vou soltar mais dois feats. Um com uma cantora sertaneja e outro com um cantor de trap”, revela.

Quase um ano após a participação em “A Fazenda”, Tays assume que não tem contato com muitos participantes. O namorado (Biel), Cartolouco, Juliano Ceglia e Lidi Lisboa são os mais próximos da cantora.

“Conversamos, eles frequentam a minha casa. Tem o Carrieri também que falo, mas pouco. Todos os outros eu não tenho conversa. Não tenho problema com ninguém, mas também não faço questão. Cada um em seu trampo, mas não é do meu ciclo de amizades. Eu não sou de São Paulo, conheci a maioria no reality. Não tenho contato com Lucas Selfie, o Lipe mora no Rio e eu estou focada em meu trabalho. Quero amizades 100% verdadeiras. Ficou quem tinha que ficar”, explica a também influenciadora.

Para a vida de realities, Tays descarta uma participação no Power Couple com Biel. No entanto, a baiana arriscaria passos de dança na “Dança dos Famosos”, da Globo. “Cite dez que eu vou te dizer nada. O único reality que eu participaria é o ‘Dança dos Famosos’ que é para dançar, só paz e amor. Lidar com pessoas em um confinamento, surtando, no momento eu não quero. Foi boa a experiência, mas agora não tenho vontade”, conclui.