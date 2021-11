The Music Journal Brazil Taylor Swift lança o aguardado álbum “Red”

A cantora Taylor Swift lançou na última sexta-feira (12) um dos discos mais aguardados deste ano. Trata-se de Red (Taylor’s Version) , que conta com nove faixas aixas inéditas, versões estendidas de músicas já conhecidas e participações especiais de Gary Lightbody , do Snow Patrol, Ed Sheeran, Phoebe Bridgers e Chris Stapleton . O álbum já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music.

Além das canções vindas diretamente do cofre de Taylor , a cantora presenteou os fãs com um curta-metragem para a faixa All Too Well Ten Minute Version (Taylor’s Version) (From The Vault) . Estrelado por Dylan O’Brien e Sadie Sink , o short film foi escrito e dirigido por Taylor Swift , com fotografia assinada pela renomada Rina Yang.

Dentre as faixas inéditas de Red (Taylor’s Version) estão: B etter Man (Taylor’s Version) (From The Vault) / Nothing New (feat. Phoebe Bridgers) (Taylor’s Version) (From The Vault) / Babe (Taylor’s Version) (From The Vault) / Message In A Bottle (Taylor’s Version) (From The Vault) / I Bet You Think About Me (feat. Chris Stapleton) (Taylor’s Version) (From The Vault) / Forever Winter (Taylor’s Version) (From The Vault) / Run (feat. Ed Sheeran) (Taylor’s Version) (From The Vault) / The Very First Night (Taylor’s Version) (From The Vault) e All Too Well Ten Minute Version (Taylor’s Version) (From The Vault).

