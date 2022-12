Taxa média de juros cobrada pelos bancos sobe e chega a 31,4% ao ano

FreePik/katemangostar Juros cobrados pelos bancos sobem

A taxa média de juros cobrada pelos bancos brasileiros em empréstimos subiu em novembro e atingiu o patamar de 31,4% ao ano, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central (BC) nesta terça-feira (27).

Em relação ao valor registrado em outubro (30,1% ao ano), os juros subiram 1,3 ponto percentual. Já em relação a novembro do ano passado (24% ao ano), a alta foi de 7,4 pontos percentuais.

Em novembro, o fluxo total de contratações de crédito somou R$ 506,4 bilhões, de acordo com o BC. O valor representa aumento de 21,9% no acumulado em doze meses, em comparação com os doze meses anteriores.

Também em novembro, a inadimplência do crédito total do sistema financeiro, que considera os atrasos superiores a 90 dias, chegou a 3,1% da carteira, alta de 0,1 ponto percentual.

Já o endividamento das famílias com operações de crédito chegou a 49,8% em outubro, alta de 0,1 ponto percentual no mês e de 1,4 ponto percentual em 12 meses.

