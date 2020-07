Taxa de ocupação dos leitos de UTI para Covid-19 chega a 93% no Norte do ES

Atualização mais recente foi feita ainda na manhã desta terça-feira (7). Subsecretário de Vigilância Epidemiológica disse que uma ampliação dos leitos está prevista.

A região Norte do Espírito Santo está com mais de 93% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento de pacientes com Covid-19 ocupados. Das 78 vagas, apenas 5 ainda estão disponíveis. A atualização mais recente foi feita ainda na manhã desta terça-feira (7), no painel do Governo do Estado.