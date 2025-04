‘Tava orando era?’ | Missionário não resiste a tentação do diabo e pega pastora; vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais desde a noite da última quarta-feira (9) tem causado grande repercussão ao mostrar o momento em que a família de um pastor descobre um suposto caso de adultério envolvendo sua esposa, também pastora.

O episódio aconteceu no Sul do Brasil e foi registrado por familiares, que chegaram de surpresa à casa da mulher após receberem mensagens de vizinhos alertando sobre a presença frequente de um jovem no local.

De acordo com as imagens, o missionário — filho de outra pastora — estaria tendo um relacionamento com a líder religiosa. Durante a abordagem, os familiares demonstram revolta com a situação, acusando a mulher de trair o marido enquanto ele estava trabalhando.

O jovem tenta se defender, afirmando que estava na casa apenas para orar. No entanto, a tensão aumenta à medida que os parentes do pastor exigem explicações.

A mulher visivelmente abalada com o flagrante, permanece em silêncio durante grande parte do vídeo, mas ao final declara que pretende processar os envolvidos na gravação e divulgação das imagens.

