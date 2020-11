Taty Zatto investe na produção musical

Gutho Oliveira Taty Zatto

A DJ Taty Zatto deu o pontapé inicial como produtora musical. No próximo dia 25, ela lança um remix da música ‘I Wanna Fly Like a Woman’ , em parceria com a DJ Marcia Cardoso, de Goiânia.

“Aproveitei a pandemia para criar um projeto novo com a DJ Marcia. Foram horas de conversas no Whatsapp, chamadas de vídeo e reuniões pelo Zoom , mas valeu a pena. Até o final do ano sai nosso EP ‘Espalhe Risos'”, conta Taty, que deve lançar uma música por mês.