Taty Sindel, que causou polêmica no Miss Bumbum, revela caso com jogador

Instagram Taty Sindel assume caso com jogador do Flamengo

A modelo Taty Sindel virou assunto nos noticiários ao gerar polêmica na disputa pelo “Miss Bumbum” desse ano. Agora, a musa voltou a chamar a atenção ao revelar detalhes sobre um caso com um jogador de futebol.

Antes, a modelo teria abandonado uma entrevista ao ser questionada por Sergio Mallandro sobre um possível affair com Gabigol. Agora, ela resolveu falar sobre o assunto e contar o que realmente rolou.

Em uma entrevista à Rádio do Rio, Taty revelou que realmente ficou com Gabigol, mas que não se sentia confortável para dar detalhes sobre o assunto. A musa ainda contou que já teve um caso com uma mulher. “Já fiquei sim, foi uma pessoa marcante, mas não quero falar mais sobre isso”, completou.