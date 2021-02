Tatuagem ou Photoshop? Geisy Arruda exibe desenho sexy em lugar estratégico

A eterna musa do vestido rosa confundiu internautas com o mistério do coração

O Instagram de Geisy Arruda é uma excelente dica aos fãs de um bumbum, não tão bonito, mas bumbum é sempre bumbum, não acham? A musa do vestido rosa adora exibir a “preferência nacional” em sua rede social.

Com o corpo todo esculpido em diversos procedimentos estéticos ao longo dos últimos 10 anos, Geisy não economiza na sensualidade. Mas, um detalhe chamou a atenção desta colunista neste sábado pandêmico e chuvoso.

Um pequeno coração aparece no bumbum da musa em algumas fotos, já em outras ele desaparece. Diz aí, Geisy: é tatuagem ou Photoshop ?

E vocês o que acham?

(*Observatório)