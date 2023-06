Tatuagem íntima: o que é e como cuidar? Veja riscos e áreas mais seguras para tatuar

O vídeo da tatuagem de Anitta no ânus gerou enorme repercussão quando viralizou na internet, em fevereiro de 2021. Mas a comoção não foi apenas pela escolha do local inusitado. Profissionais de saúde ficaram preocupados com a corrente que essa perigosa escolha da cantora pudesse gerar entre os fãs de tattoos. As informações são do Gshow.