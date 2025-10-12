Tatuadora resgata autoestima de vítimas do câncer de mama no Espírito Santo

Débora Dubberstein reconstrói gratuitamente aréolas mamárias de mulheres que passaram por mastectomia

A tatuadora Débora Dubberstein, de Vitória (ES), encontrou na arte um meio de transformar histórias de dor em superação. Especialista em reconstrução de aréolas mamárias por meio da tatuagem, ela oferece o procedimento de forma gratuita para mulheres que passaram por mastectomia em decorrência do câncer de mama. Com informações da Rede Sim.

Arte que cura

“Eu sempre admirei outros artistas tatuadores que já faziam esse trabalho e eu sempre gostei de doar meu cabelo. Na última vez que doei, me despertei pra estudar as aréolas, e desde então comecei a estudar bastante e coloquei em prática”, conta Débora, que desde então dedica parte de sua agenda para o atendimento solidário.

A cada mês, a tatuadora realiza em média dois atendimentos gratuitos e já tem mulheres agendadas até fevereiro de 2026.

“É gratuito e não existe seleção. Agendo por ordem de chegada das mensagens”, explica.

Procedimento devolve autoestima

O procedimento leva cerca de duas horas, entre o desenho e a aplicação da tinta. A tatuagem em si dura cerca de 40 minutos. Mais do que o resultado estético, o objetivo é reconstruir a autoestima das pacientes.

“É um sentimento incrível, de satisfação, de gratidão por poder trabalhar com o que amo e ainda conseguir ajudar tantas mulheres a recuperarem a autoestima”, afirma Débora.

Segundo ela, o momento mais emocionante é quando as mulheres se olham no espelho após o procedimento.

“Elas me contam a história delas durante o processo e, quando se olham no espelho, veem que é o final da cura”, relata.

Como participar

Mulheres interessadas podem realizar o agendamento pelo WhatsApp disponível na bio do Instagram da tatuadora.

Na página, Débora compartilha vídeos e fotos que mostram como o trabalho é feito e o resultado realista da reconstrução das aréolas.

Outubro Rosa: mais do que conscientização

A iniciativa ganha ainda mais destaque durante o Outubro Rosa, campanha mundial que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), quando identificada no início, a doença tem mais de 90% de chances de cura.

Débora acredita que sua arte também faz parte desse processo de cura emocional:

“Me sinto realizada, não tem preço que paga isso. E para elas é uma emoção muito grande.”