Tattoo de signo: 10 tatuagens de Escorpião para se inspirar!

Os escorpianos são sensuais e inteligentes, possuem um magnetismo natural envolvente capaz de chamar a atenção de qualquer um. Além de impulsivos e autoritários, a intensidade como eles vivem é única e instigante.

Se já são poderosos por si só, imagina com tatuagens? É impossível não olhar! Uma dica incrível são as tatuagens do próprio signo, que além de mostrar o seu Sol (centro/ quem é e qual o seu papel no mundo) para as pessoas, deixará você mais atraente e elegante.

Então confira as 10 tatuagens do signo de Escorpião para se inspirar e exalar sensualidade!

10 tatuagens de Escorpião para se inspirar!

(Foto: @claudia.tiemi/Reprodução)

@josueviridian (Foto: Reprodução/Instagram)

@analua.tattoo (Foto: Reprodução/Instagram)

Imagem: Reprodução / Pinterest

@ricardo.di.paulla.tattoo (Foto: Reprodução/Instagram)

Imagem: Reprodução / Pinterest

Imagem: Reprodução / Pinterest

@edtattoo_ink (Foto: Reprodução/Instagram)

