Tatto nega tensão e confirma apoio a Boulos no 2º turno “numa boa”

Divulgação Jilmar Tatto, candidato à Prefitura de São Paulo pelo PT

O candidato do PT à Prefeitura de São Paulo , Jilmar Tatto , afirmou neste sábado (14) que conversou com Guilherme Boulos (PSOL) após a equipe de campanha do socialista vincular o nome do PT a ele em seus anúncios no Google e confirmou que pode apoiar o coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) caso ele vá para o 2º turno.

“Eu falei ‘Ô Boulos, no meu quintal eu não vou dar espaço para plantar ódio'”, afirmou Tatto ao reproduzir como foi a conversa com seu adversário. “Então estou ‘de boa’, vamos fazer a campanha, quem for para o segundo turno, um apoia o outro numa boa”, acrescentou o petista em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo .

As especulações sobre eventuais divergências entre os dois candidatos surgiram após informações de que alguns membros do PT estariam sendo favoráveis à desistência de Tatto e de um apoio à candidatura de Boulos.

O socialista está à frente dele nas pesquisas e ocupa a segunda colocação na corrida para a Prefeitura de São Paulo. Ele está empatado tecnicamente com Celso Russomanno (Republicanos) e Márcio França (PSB), mas numericamente à frente dos dois.

Neste sábado (14), Tatto fez um passeio ciclístico com cerca de 15 apoiadores, da Avenida Paulista até a Liberdade. O candidato assinou uma carta-compromisso redigida por cicloativistas, que pede infraestrutura para pedestres, ciclistas e transporte público e segurança no trânsito, entre outros pontos.