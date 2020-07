Tatiele Polyana esbanja sensualidade com calça de couro: “Misericórdia”

Neste último domingo (12), a ex-BBB Tatiele Polyana surpreendeu seus fãs do Instagram, ao publicar uma foto em que surgiu com calça de couro, que valorizou seus pernões.

Os seguidores não resistiram e deixaram diversos elogios para a loira. “Uau que look”, “Misericórdia”, “Linda demais” e “Que mulher”, foram algumas das mensagens que ela recebeu.

Em tempo, a musa falou sobre sua vontade de retornar com as aulas de inglês. “A good beautiful day, será que o tradutor traduziu certo?! Preciso voltar urgente para minhas aulas de Inglês“, disse.

“O ano tá voando e se Deus quiser até final do ano as coisas se normalizam e tem concurso a vista”, falou ainda, nas redes. Vira e mexe Tati deixa seus admiradores de queixo caído, com as fotos que publica na web.

(*Observatório)