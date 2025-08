Tatiele Polyana celebra chegada do primeiro filho com Fernando Urbano: ‘Ele chegou’

A ex-BBB Tatiele Polyana anunciou o nascimento de Benício, seu primeiro filho com o empresário Fernando Urbano, nesta sexta-feira (1º). Nas redes sociais, ela celebrou o momento: “O céu tocou a terra… Benício chegou. Você é promessa cumprida, milagre vivido, amor em forma de gente”.

Ao longo da gestação, Tatiele compartilhou com os seguidores momentos especiais, como exames, preparativos do quarto e mensagens de gratidão. Segundo a assessoria, o parto ocorreu normalmente e mãe e filho passam bem. A novidade foi recebida com alegria nas redes, com fãs e amigos enviando votos de felicidades.

A avó paterna, Ligia Urbano, também comemorou: “Você foi tão sonhado, tão esperado e muito amado, meu amor!”. Internautas deixaram mensagens emocionadas, celebrando a chegada do bebê.