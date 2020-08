Tati Zaqui mostra estrias: “Aceitá-las foi a melhor decisão”

Na tarde de sábado (8), Tati Zaqui compartilhou nos stories do Instagram um vídeo onde aparece dançando de biquíni. A funkeira aponta para as estrias no bumbum e nos seios e comemora o fato de aceitá-las. “Péssimo dia para quem fala das minhas estrias. Aceitá-las foi a melhor decisão”, escreve.

Reprodução/Instagram/@tatizaqui Funkeira Tati Zaqui





Mais cedo, a funkeira publicou uma foto antiga na praia e também mostra as estrias no corpo. “Saudade dessa cor, né, minha filha?”.