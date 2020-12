Tati Quebra Barraco posta foto com biquíni adesivo natalino: ‘Mamãe Noel’

Reprodução Tati Quebra Barraco postou fotos de Mamãe Noel com biquíni adesivo temático

A cantora Tati Quebra Barraco abalou as estruturas de seus seguidores ao postar uma foto com biquíni adesivo todo temático para a chegada do Natal .

Os biquínis adesivos, usados para que as marquinhas de biquíni fiquem precisas, são feitos geralmente com adesivos da cor preta, assemelhando-se à fita isolante. No entanto, Tati está usando um biquíni vermelho com detalhes em prata.

Ela postou duas fotos em que posava ao lado de uma árvore de Natal repleta de flores. Além do biquíni, ela usava uma touca de Mamãe Noel. “A mamãe Noel da p*taria chegou”, escreveu a cantora na legenda.

Os fãs não demoraram para encher a postagem de likes e fazer comentários cheios de elogios. “Tá um arraso!”, escreveu uma fã. “A melhor Mamãe Noel”, comentou outra. “Ela segura todos os looks. Rainha!”, disse uma terceira. Teve até quem comentou que quer ver Tati na próxima temporada do reality show A Fazenda.