Tata Werneck xinga internauta que a atacou usando nome de Paulo Gustavo

A apresentadora Tata Werneck, que está no ar no Multishow com o “Lady Night”, xingou um internauta, na tarde desta sexta-feira (19), no Twitter. Tata foi atacada por um perfil que usou o nome de Paulo Gustavo, amigo da atriz e vítima da Covid-19, em tom de provocação.

A polêmica começou após Tata criticar a modelo Dayane Mello, participante de “A fazenda 13”, por chamar brasileiros de “baixos”. O perfil sugeriu que Tata queria apenas surfar nas críticas para aparecer.

“Tata Werneck que nem A Fazenda assiste e faz comentário para engajar onda de ódio em cima dos participantes e surfar na onda. Paulo Gustavo tá orgulhoso da amiguinha lá no céu”, escreveu o internauta.





Tata, então rebateu. “Seu merda, vai usar o nome do meu amigo para me atacar na casa do c*r*lho!!! Seu m*rda! Seu nojento”, escreveu Tatá, que ainda completou. “Tô sendo educada até agora. Vai usar o nome dele no teu c*, seu bosta. Denunciem essa merda”, disse.

O internauta apagou a postagem atacando Tata, mas a apresentadora e atriz repostou um print e pediu para que os fãs denunciassem a conta.

