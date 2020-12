Tatá Werneck prova roupa que comprou para a filha no número errado: “Perfeito”

Reprodução/Instagram Tatá veste roupa que comprou para a filha

Tatá Werneck costuma compartilhar as vivências da maternidade com os seguidores. Ela conta as histórias emocionantes, como ter chorado por duas semanas após o parto , e as engraçadas também. Neste sábado (19), a apresentadora do “Lady Night” revelou que vestiu uma roupa que comprou para a filha, a pequena Clara Maria.

“Comprei uma roupa para Clara, que tem 1 ano e 2 meses. Mas comprei errado e veio 12 anos. Eu pus e ficou perfeito. Mães de 1,53 me adicionem”, brincou a humorista no Twitter.

Clara Maria é fruto do relacionamento de Tatá Werneck com Rafael Vitti. Recentemente, surgiram rumores de que o casamento deles estava em crise, pois a humorista estava se desentendendo com a sogra. A comediante negou os boatos e disse que essas histórias surgiam porque queriam “acabar com o casamento” dela.