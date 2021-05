Tatá Werneck homenageia Paulo Gustavo: “Aplaudam de pé esse grande homem!”

Reprodução Instagram Paulo Gustavo e Tatá Werneck

Tatá Werneck, publicou em seu Instagram sobre a morte de Paulo Gustavo, que ocorreu nesta terça-feira. Atriz que acompanhou a situação do ator enquanto estava no hospital e manteve os seguidores informados sobre a situação, pedindo orações e boas energias em diversos momentos, se manifestou também sobre sua morte.

“Aplaudam. Aplaudam de pé esse grande homem! Gritem bravo! Façam uma homenagem a Paulo Gustavo em suas casas. Aplaudam de pé esse grande artista. Meu amigo Paulo (está tão dificil. Me ajuda ? Deixa eu te ligar . Me dá conselho ? To me saindo bem? Tá difícil demais. Você não pode imaginar ) : eu JAMAIS poderia imaginar que estaria hoje escrevendo um texto sobre você e sem te ligar pra saber se tá bom”, escreveu a atriz, homeneageando o talento de Paulo.

Tatá também deixou claro o quanto admirou a força do ator e a vontade que teve de se recuperar: “Você me ligou do hospital . Você me disse: o humor está me salvando. Você estava fazendo piada . Não por negação. Mas para alegrar-se do riso dos enfermeiros, técnicos e médicos. E o humor te salvou. Você está salvo, meu amigo. Você está salvo! Aqui está um caos. Eu estou sentindo muito medo. Mas ao mesmo tempo eu vi você e você foi tão corajoso meu amigo. Você foi bravo!”.

“Eu te amo tanto. Eu já to c tanta saudade. Vai ser tão difícil ficar sem você. Mas você indo eu já entendi. O fim não existe. Agora eu sei. APLAUDAM O GRANDE PAULO GUSTAVO! O MAIOR COMEDIANTE QUE EU JÁ VI! Prestem atenção: não deixem essa dor ser em vão. Entendam a gravidade dessa pandemia. Usem máscara. Álcool gel. Distanciamento social. Por favor. Não deixem essa dor ser em vão. Não deixem 400 mil vidas em vão”, finalizou.