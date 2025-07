Tatá Werneck exibe momento especial da filha de 5 anos: ‘Aprendeu a escrever’

Tata Werneck, de 41 anos, usou as redes sociais para exibir mais um momento especial com a filha, Clara Maria, de 5 anos, do relacionamento com Rafael Vitti.

A humorista mostrou a pequena escrevendo algumas palavras em uma lousa e celebrou a nova fase escolar da criança, que completa 6 anos em outubro deste ano.

“Ela já tá escrevendo e ontem usou a palavra ‘novata’. E eu disse: ‘novata’ e ela : ‘Pra quem é iniciante’”, escreveu a apresentadora do Lady Night, do Multishow, na legenda.