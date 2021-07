Tatá Werneck é contratada como embaixadora do Next

Divulgação Tatá Werneck, atriz, apresentadora e humorista será embaixadora do banco digital Next

O Next, banco digital do Bradesco, contratou Tatá Werneck , apresentadora e humorista, como nova embaixadora. A informação foi divulgada em uma prévia da peça publicitária nesta quarta-feira (14), no Instagram e no Twitter de Tatá.

A campanha oficial é chamada de Tatá Wernext Show e foi feita em parceria com a agência R/GA São Paulo. O início oficial da parceria se dará na próxima segunda-feira (19), com vídeos nos quais a apresentadora simulará uma entrevista com o aplicativo do Next.

Pois é, aconteceu. Fui conquistada, mergulhei de cabeça nesse relacionamento e até mudei de sobrenome. Agora eu tô com o @instadonext e a gente tá só começando a fazer acontecer. Já segue o next! E achem esse trocadilho maravilhoso. 🍀 #TataWernextShow #nextFazAcontecer pic.twitter.com/vaMoL9wHCS — Tata werneck (@Tatawerneck) July 14, 2021

A ação é entre Tatá e Next é a mais nova parceria entre celebridades e instituições financeiras: nas últimas semanas, o Nubank ganhou os holofotes ao anunciar a cantora e empresária Anitta como nova integrante do conselho de administração , e dias depois o Banco BV (antigo Banco Votorantim) anunciou a atriz Taís Araújo como embaixadora e colaboradora da instituição por três anos.

Em entrevista à Folha de S.Paulo , o presidente do Next, Renato Ejnisman, diz que busca ampliar o alcance do banco.

“A escolha de ter ela como embaixadora da marca foi muito pelo lado dinâmico e ágil dela. Ela é querida por todos os tipos de pessoas, é inovadora e bem humorada, bem os atributos que entendemos fazerem parte do Next”, disse Ejnisman.

Segundo Tatá, o que a atraiu para aceitar o convite do banco digital foi a ideia de participar de um novo projeto, usando uma linguagem acessível.