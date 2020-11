Tatá Werneck aproveita sol para brincar com a filha na piscina

Divulgação/Instagram/@tatawerneck Tata Werneck aproveita calor com filha na piscina

Tatá Werneck aproveitou o sol e as altas temperaturas do final de semana para brincar com a filha, Maria Clara, à beira da piscina de sua casa, no Rio de Janeiro. A apresentadora utilizou as redes sociais para mostrar um pouco do momento com a menina.

Nos registros, Maria Clara aparece dentro de uma banheira branca enquanto a mamãe derrama água na cabeça dela. Tatá, claro, fez até piada com o excesso de protetor solar em seu rosto nas imagens: “mães que exageram no protetor solar: me add. E me ajudem a espalhar também”, brincou a artista de 37 anos.

“Antes exagerar no protetor do que faltar (experiência própria) hahaha! Pele da deusinha agradece”, responderam as atletas gêmeas Bia e Bianca. “Nossa! A Clarinha já cresceu bastante”, surpreende-se outro fã. “Perfeitas”, comentaram outros seguidores de Tatá no Instagram.





Em outro registro, a filha de Tatá aparece nos braços da mãe, em foto muito fofa. E a apresentadora brinca novamente: “Queria tirar uma foto levantando você pra cima bem alto e você rindo e eu também. Porém você é pesada e mamãe não aguenta. Preciso apoiar seu peso no joelho. Vocês poderiam ver essa foto e imaginar que a Deusa tá mais pro alto e eu com o braço mais levantado? Obrigada. Podem imaginar que fiz as unhas também? Agradeço novamente”.

Maria Clara tem um ano e é fruto do relacionamento entre Tatá e o ator Rafael Vitti.

