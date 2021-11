Tatá Werneck afirma que já ficou com três convidados do “Lady Night”

Reprodução Tata Werneck

Nesta terça-feira (16) estreia no Multishow uma nova temporada de “Lady Night”, talk-show comandado por Tatá Werneck. Em interação com seus seguidores no Instagram, a apresentadora resolveu comentar as novidades do projeto e acabou revelando que já ficou com três famosos que passaram pelo programa.

“Antes do programa, quando era solteira. Já peguei três convidados, mas vocês jamais saberão”, respondeu ela, que supostamente viveu um affair com Tiago Iorc em 2016 — ele participou do talk show em 2019.

Aproveitando o momento, Tatá Werneck também adiantou que a nova temporada de “Lady Night” não vai contar com plateia, visto que o programa foi gravado em agosto de 2021, um momento mais rígido da pandemia do novo coronavírus [Sars-coV-2].

Em caso de curiosidade, o primeiro convidado do programa é Marcos Mion, recém-contratado da Globo. Além dele, os telespectadores também podem esperar participações de Paola Carosella, Lília Cabral, Rafael Portugal, Jojo Todynho, Eduardo Sterblitch e Juliette Freire e muito mais.