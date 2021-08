Tartaruga-aligátor, com mordida mais forte que a de um leão, é encontrada em SP

Divulgação/Polícia Ambiental Tartaruga-aligátor

Uma tartaruga-aligátor foi encontrada em um acostamento próxima a uma represa em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. O animal é originário das américas do Norte e Central. As informações são do G1.

A tartaruga foi encontrada por uma pessoa que a levou até a sede da Polícia Militar Ambiental na quinta-feira (26). Segundo o órgão, não há registro do réptil no Oeste Paulista.

Ainda segundo a polícia, a tartaruga tem mordida muito forte, que pode ultrapassar 600 quilos – suas fortes mandíbulas podem quebrar ossos humanos com facilidade. Para comparação, a mordida de um leão gira em torno de 400 quilos. Além de ter mordida forte, esta também é uma das maiores e mais agressivas tartarugas do mundo, podendo pesar até 159 quilos.

Por conta de sua origem não-brasileira, os policiais acreditam que o animal tenha sido abandonado. Após o resgate, a tartaruga foi encaminhada para o Zoológico da Cidade da Criança, onde está sob os cuidados de profissionais.