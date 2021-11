Redação João Bidu Tarot Mitológico da paixão: desvende o seu futuro!

O Tarô mitológico é formado por 22 Arcanos Maiores , que ilustram personagens e situações importantes da Mitologia Grega. Para jogar, recorte 22 retângulos do mesmo tamanho, em um papel com gramatura grossa, e escrevendo o nome de cada Arcano, do número 1 ao 22.

Já com o seu baralho de Tarot Mitológico da Paixão em mãos, embaralhe as cartas. Sobre uma toalha branca, coloque-as viradas para baixo, formando quatro fileiras: duas de 6 cartas e duas de 5 cartas, intercalando uma fileira de 6 com outra de 5. Mentalize sua pergunta e escolha uma carta. Leia a mensagem e a dica correspondente ao Arcano escolhido. Se desejar repetir a consulta, é recomendável esperar 7 dias.

Carta 1 : HERMES, mensageiro entre os deuses e os homens, convencia as pessoas com seu poder de comunicação.

Mensagem: você confia em si e não mede esforços para conquistar quem deseja.

Dica: assuma seus erros.

Carta 2 : HERA, protetora do casamento. Ela se vingava das amantes do marido, mas nunca o repreendeu.

Mensagem: dedicada a quem ama, você é romântica e companheira. Mas controle o ciúme.

Dica: esqueça tristezas do passado.

Carta 3 : DEMÉTER, a deusa dos cereais, se recolhia no inverno para chorar as próprias mágoas.

Mensagem: você é criativa, alegre e dedicada ao par. Procure ter jogo de cintura para ser menos possessiva.

Dica: aprenda a ouvir na hora certa.

Carta 4 : DIONÍSIO inventou o vinho e esbanjava alegria, mas, às vezes, se isolava para pensar. Ele inspira as pessoas a dar a volta por cima.

Mensagem: esperta e agitada, tem vários paqueras.

Dica: não adie a resolução de problemas.

Carta 5 : ZEUS punia os traidores, era impulsivo e coleciova namoradas.

Mensagem: expansiva, você sabe livrar seu romance da rotina. Mas detesta receber ordens, por isso, invista no diálogo.

Dica: afaste o orgulho.

Carta 6 : HÉRCULES, forte, valente e de temperamento explosivo.

Mensagem: você pode ficar dividida entre duas paixões. Cuidado para não ser ansiosa e colocar tudo a perder.

Dica: evite agir como pessoa mimada.

Carta 7 : ARES, o deus da guerra, protegia quem defendia com garra os seus objetivos.

Mensagem: corajosa, você acumula conquistas, graças à sua perseverança.

Dica: não coloque suas vontades sempre em primeiro lugar.

Carta 8 : deusas da justiça, TÊMIS, que regulava as leis do universo, e NÊMESIS, que punia os arrogantes e os imprudentes.

Mensagem: você resolve seus problemas com diplomacia.

Dica: não seja tão rígida.

Carta 9 : CRONOS, o deus do tempo, era corajoso e inteligente, mas não concordava com as transformações da vida.

Mensagem: você tem raciocínio rápido e vive de olho no futuro.

Dica: use seu poder de sedução com responsabilidade.

Carta 10 : A ESFINGE aterrorizava os gregos, propunha enigmas aos seus desafiantes e quem errava era fulminado.

Mensagem: você é envolvente e charmosa. A dois, evite as mentiras e intrigas.

Dica: afaste seu mau humor.

Carta 11 : ATENA, a deusa da sabedoria. Ela era protetora dos guerreiros, dos justos e dos puros de coração.

Mensagem: confiança em si mesma é uma das suas qualidades.

Dica: respeite mais as opiniões do seu amor.

Carta 12 : PROMETEU liderava o universo. Sábio e generoso, ajudou o homem a produzir fogo e foi punido por isso.

Mensagem: carinhosa, faz tudo para garantir o bem-estar de quem ama.

Dica: não dependa de ninguém para ser feliz.

Carta 13 : HADES vivia no mundo subterrâneo, para onde iam as almas após a morte. Temido e misterioso, tinha um forte senso de justiça.

Mensagem: você está sempre pronta para recomeçar.

Dica: esqueça o ex-amor que a fez sofrer.

Carta 14 : ÍRIS, a deusa do arco-íris e mensageira de Hera. Graciosa, doce e equilibrada, transmitia recados aos homens.

Mensagem: você é gentil e tem o dom de se relacionar bem com quem ama.

Dica: não perca o ânimo diante de derrotas.

Carta 15 : PAN, alegre, esse deus vivia se apaixonando pelas fadas e se expressava pela música.

Mensagem: como você sempre muda de ideia, poderá demorar para se amarrar.

Dica: valorize a essência em lugar da aparência.

Carta 16 : POSEIDON, deus dos mares, tinha a missão de controlar as águas e orientar os navegantes.

Mensagem: intuitiva, você pressente o perigo. Aposte num relacionamento maduro.

Dica: abra-se para as novidades.

Carta 17 : AS PLÊIADES viviam felizes como fadas, mas foram perseguidas por um caçador e rogaram a Zeus, que as transformou em estrelas.

Mensagem: você é uma mulher atraente, amorosa e independente.

Dica: jogue limpo com seu par.

Carta 18 : ÁRTEMIS, a deusa dos bosques, renunciou ao casamento para garantir sua liberdade.

Mensagem: apesar de quieta, você sabe seduzir como ninguém. Baixe a guarda para curtir as emoções do amor.

Dica: não seja tão desconfiada.

Carta 19 : APOLO, o deus da luz, esbanjava inteligência e iluminava as pessoas para que reinasse a compreensão entre elas.

Mensagem: você encara tudo pelo lado positivo.

Dica: afaste a ingratidão e a falsidade.

Carta 20 : AS OLIMPÍADAS, nome dado às competições esportivas realizadas na Grécia.

Mensagem: como você está sempre correndo em busca da sua felicidade, pode conquistar alguém que parecia distante.

Dica: mande embora o pessimismo.

Carta 21 : O OLIMPO, a morada onde as divindades viviam em harmonia.

Mensagem: falante e divertida, você é popular. Se está namorando, a crise será superada. Caso esteja só, alguém interessante surgirá.

Dica: livre-se do comodismo.

Carta 22 : O POETA estimulava a imaginação e a sensibilidade das pessoas.

Mensagem: com forte espírito aventureiro, você tende a curtir a vida com muita diversão e novidades. Aja com mais maturidade.

Dica: afaste a irresponsabilidade.

Se quiser esclarecer mais dúvidas sobre os assuntos do coração, faça a consulta com o Tarot do Amor online . De um jeito prático, o oráculo pode trazer reflexões sobre sua vida amorosa e orientar sobre os melhores caminhos para a sua vida.

