Redação EdiCase Tarot 2023: veja a carta regente e a previsão para o novo ano

Consultar o tarot pode ser uma excelente alternativa para se preparar para o novo ano, pois ele ajuda a entender o que os ciclos futuros reservam para a vida. De acordo com a especialista em esoterismo do Astrocentro, Yara Vieira, por meio das cartas, você pode descobrir quais áreas focar em 2023, “por exemplo: uma ferida de amor, oportunidade no trabalho, um filho que pode estar a caminho, alguém querido prestes a partir ou uma virada na vida surpreendente”, comenta.

Carta regente do ano

A arte da leitura é capaz de te servir bem caso tenha uma boa orientação e, por consequência, uma boa leitura . Dessa forma, podemos observar o potencial dos acontecimentos que já foram, que estão se concretizando e o que ainda será.

“Para saber qual vai ser a carta regente do ano, precisamos usar um pouco da numerologia. Somando os números do ano, chegamos à energia desse período e, com ela, vemos qual o Arcano Maior, que será o nosso regente. Vamos lá: 2 + 0 + 2 + 3 = 7. Logo, o número 7 é o resultado o qual iremos comparar com a numeração do baralho, que é O Carro”, aponta Yara Vieira.

Significado da carta do Carro

Conforme explicado pela especialista, o número 7 é apontado como o número de 2023, mas o que isso significa? Se você pegar a sétima carta do baralho de tarot , poderá ver que se refere à carta do Carro. Nela, existe uma previsão positiva, pois se trata de uma inclinação à colheita, ou, melhor dizendo, de resultados daquilo que você tenha plantado durante um tempo. Pode até ser resultado de esforços de pequeno, médio ou longo prazo.

Segundo Yara Vieira, a carta do Carro mostra que, em 2023, “iremos recolher os bens daquilo em que viemos trabalhando ao longo do tempo, principalmente dos últimos anos. Afinal, foram dois anos de pandemia e, somados ao trabalho que estamos tendo de retornar ao nosso normal, é de se esperar que venham bons resultados”, explica a profissional.

Entretanto, por mais que as cartas nos revelem as tendências do que pode vir no futuro, ainda assim é preciso contar com o nosso esforço para que essas coisas, de fato, aconteçam – não só no seu emprego ou relacionamento, mas em todas as áreas da sua vida, incluindo saúde (mental e física) e bem-estar com você mesmo(a).

Por Julia Vitorazzo

Fonte: IG Mulher