Tarcísio Meira é internado em São Paulo

Divulgação Tarcísio Meira está internado e na UTI por conta de Covid-19





O ator Tarcísio Meira, de 85 anos, foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (6), por conta da Covid-19. A coluna soube que o marido de Glória Menezes está intubado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital. Procurada, a assessoria do ator não retornou o contato.





Tarcísio Meira está afastado da televisão desde 2018, quando atuou na novela ‘Orgulho e Paixão’, como o Lorde Williamson. Ele teve infecção pulmonar na época e deixou as gravações quatro meses antes do previsto. Em setembro de 2020, a Globo dispensou ele e Glória Menezes após 53 anos de casa.