Tarcísio Meira e Glória Menezes pegaram Covid-19 “em descuido”, diz nora

Reprodução/Instagram Nora fala sobre contaminação de Tarcísio Meira e Glória Menezes





No último sábado (7), Tarcísio Meira e Glória Menezes foram internados devido a complicações da Covid-19 . A nora do casal, Mocita Fagundes, deu mais detalhes sobre a contaminação em seu Instagram e falou sobre o estado de saúde dos dois. O quadro da atriz é considerado leve, mas o de Tarcísio é grave e o ator está intubado na UTI. Os dois estão no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.





Mocita, que é esposa de Tarcísio Filho, aproveitou para confirmar as notícias e disse que o casal estava isolado. Ambos passavam a quarentena em um sítio . “É verdade. Estavam isolados e num descuido foram contaminados. Essa doença é traiçoeira. Mas estamos muito fortalecidos, cheios de amor e muita esperança em tê-los em casa daqui a pouquinho”, escreveu.

Mocita aproveitou para pedir orações e energias positivas. “Não vou ficar me alongando e nem dando boletins médicos. Vou ficar quietinha ao lado do Tarcísio que – graças a Deus – testou negativo para Covid. Carinho e oração sempre fazem um bem danado”.