Tarcísio Meira e Glória Menezes passavam quarentena em sítio; veja fotos

Reprodução/Instagram Tarcísio Meira estavam em sítio quando foram internados com Covid





O casal de atores Tarcísio Meira e Glória Menezes escolheu passar grande parte do tempo da quarentena no sítio da família, no interior de São Paulo. Tarcísio, que está intubado por conta da Covid-19 , frequentemente postava fotos na rede social de seu dia a dia rural com Glória, que também está internada com a doença.

Glória, de 86 anos, e Tarcísio, de 85, estão internados no hospital Albert Einstein. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do casal. O ator está intubado na Unidade de Terapia Intensiva, e a atriz, com sintomas leves, encontra-se no quarto.

As fotos no perfil atribuído a Tarcísio nas redes sociais encantavam os fãs. Em uma delas, Glória aparece sob uma mangueira, com a legenda: “A moça linda e faceira das mangas passando para desejar a todos um agosto repleto de sáude, alegria e farto que esse mês seja melhor do que o anterior”.













