Tarcísio Meira continua na UTI com auxílio de ‘ventilação mecânica’

Em boletim assinado pela Dra. Carmen Silvia Valente Barbas e o Dr. Miguel Cendoroglo Neto (diretor médico e de Serviços Hospitalares), o Hospital Israelita Albert Einstein confimou na tarde deste domingo que o ator Tarcísio Meira “se encontra em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com apoio de ventilação mecânica”, enquanto a atriz Glória Menezes “está com quadro leve, em recuperação em apartamento “.

De acordo com o assessor do casal, o ator de 85 anos também “está evoluindo muito bem, e os médicos estão muito esperançosos”. Na manhã deste domingo, a equipe que cuida de seu tratamento descartou a necessidade de submeter o artista a hemodiálise , procedimento utilizado em casos graves da doença.

De acordo com Mocita Fagundes, mulher de Tarcísio Filho, único filho do casal, Tarcísio e Glória estavam isolados, durante toda a quarentena, num sítio no interior de São Paulo e, “num descuido”, os dois se contaminaram. Ambos já haviam recebido as duas doses da vacina contra a Covid-19.