Tarcísio e Glória: amigos e fãs enviam votos de recuperação ao casal com Covid

Reprodução/Instagram Glória Menezes e Tarcísio Meira





Amigos, colegas e fãs enviaram mensagens de força e votos de recuperação ao casal Tarcísio Meira e Glória Menezes, diagnosticado com Covid-19 . A atriz, de 86 anos, e o marido, 85, estão no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Tarcísio está intubado na Unidade de Terapia Intensiva, e Glória, com sintomas leves, encontra-se no quarto.





No seu perfil no Instagram, a atriz Glória Pires desejou aos atores “Muita força e luz” e acrescentou: “É preciso que continuemos alertas. Usem máscara, álcool em gel e quando chegar sua hora, tome a vacina!”, ressaltou.

Você viu?

Na mesma rede social, o apresentador Geraldo Luís também escreveu: “Orações a esse casal amado. Que tudo dê certo”.

Casada com o ator Antonio Pitanga, a deputada federal Benedita da Silva publicou uma mensagem em homenagem ao casal: “Torcendo pela rápida recuperação dos queridos Tarcísio Meira e Glória Menezes, um dos casais mais importantes do cenário artístico brasileiro. Queremos ver ambos muitas vezes ainda atuando”.

O perfil oficial do ator pediu orações para os fãs. “Infelizmente é verdade, Tarcísio e Glória estão com Covid-19 peço a todos que orem e mandem vibrações positivas, pois logo logo eles sairão dessa desde já agradecemos”.