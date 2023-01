Tarcísio defende privatização do porto de Santos em encontro com Lula

Ricardo Stuckert/Presidência da República Tarcísio de Freitas e Lula durante reunião

Tarcísio Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, se encontrou nesta quarta-feira (11) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante a reunião, Freitas defendeu o processo de privatização do porto de Santos.

Segundo fontes próximas ao governador, Lula afirmou não ter “dogmas” sobre a privatização do porto, porém quer avaliar a situação antes de qualquer ação. O governador, entretanto, disse que estaria aberto para outros processos de desestatização da região portuária.

Enquanto ministro da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro (PL), Freitas defendeu a privatização. Após sua posse para o comando do estado de São Paulo afirmou que “não iria desistir” da privatização, e afirmou que o modelo seguido seria próximo ao do sistema de distribuição elétrica.

A proposta de Tarcísio prevê investimentos privados de pelo menos R$ 30 bilhões, e deve transferir o poder da estatal que administra o local para o vencedor do leilão

O encontro aconteceu após a reunião de todos os 27 governadores dos estados brasileiros para a discussão sobre os atentados em Brasília, nesta segunda-feira (9). Tarcísio é a primeira liderança de estado próxima ao ex-presidente Jair Bolsonaro a se encontrar exclusivamente com Lula.

O presidente postou sobre o encontro em suas redes sociais. “Na campanha, falei que respeitaria e trabalharia com todos os governadores, pelo bem do Brasil. É o que estamos fazendo”, afirmou o petista.

O projeto defendido pelo ex-ministro foi aprovado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), porém foi adiado para dezembro. Com a posse de Lula, a instauração da privatização estava incerta, já que o petista se posicionou contra a gestão privada de certas estatais.

Durante a reunião estavam presentes os ministros Alexandre Padilha, das Relações Institucionais e Rui Costa da Casa Civil, além do secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab.

Fonte: IG ECONOMIA