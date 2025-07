Tapas e chutes | Soldado da PM é preso por suspeita de maltratar cachorro em São Mateus

Um soldado da Policial Militar (PM) foi preso por suspeita de maltratar um cachorro com agressões e jatos de água. O animal estava preso a uma corrente. O caso aconteceu no último sábado (12), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O homem foi identificado como Eder da Silva Cordeiro, de 32 anos.

A PM informou que foi acionada para averiguar uma possível prática de maus-tratos a um animal doméstico, e ao chegar no local, o suspeito negou que isso havia acontecido. Ele relatou que o cachorro havia se envolvido em briga com outros cães na rua. No entanto, vídeos apresentados por moradores da região mostraram uma versão diferente do que o suspeito havia relatado, com supostas agressões. O PM foi levado à Delegacia de São Mateus.