TAP voltará a ter aeronave exclusivamente cargueira

Guilherme Dotto Amaszonas Uruguay paralisará suas operações

A Amaszonas Uruguay anunciou a paralisação de suas operações a partir do dia 07 de dezembro de 2020. O motivo da interrupção de suas operações teve como principais pontos a crise vivida no mundo e fechamento da fronteira do país.

Em um comunicado feito aos seus colaboradores na última terça-feira (17), a empresa declarou a paralisação e notificou seus funcionários, que os mesmos deveriam procurar seus direitos trabalhistas de seguro-desemprego.

“Tentamos a todo custo encontrar fórmulas para continuar voando, mas já temos números vermelhos há nove meses e com fluxo limitado de passageiros para transporte. Nosso círculo foi cada vez mais fechado” Disse o gerente geral da Amaszonas Uruguay, Sergio León.

Com isso, a empresa dará inicio a um processo de coordenação com as autoridades e buscará de parceiros comerciais, ajuda enquanto aguarda a abertura das fronteiras uruguaias.

A companhia realizou vários voos que transportaram cerca de 4.700 pessoas que estavam isoladas em diversos países devido ao fechamento das fronteiras, causado pela crise pandêmica.

A filial uruguaia, fundada em 2015, possui um Embraer 190 e 62 funcionários no Uruguai, além de aproximadamente 40 na Argentina e no Paraguai.

