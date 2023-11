Tanquinho: 6 exercícios para queimar gordura e tonificar o abdômen

Treinador revela sequência para elevar o gasto calórico e fortalecer os músculos do abdômen ao mesmo tempo

Conseguir uma “barriga tanquinho”, ou seja, aquele abdômen trincado, com a pele fininha, sem gordura e mostrando toda a musculatura, é o sonho de muitas pessoas. E se você já realiza algum tipo de atividade física regular, saiba que está no caminho. Mas, apenas isso não basta.

“Importante ressaltar que os exercícios abdominais não diminuem a gordura abdominal, mas eles fortalecem os músculos, que podem ter um efeito postural significativo no efeito visual. Para diminuir a gordura abdominal há que se cuidar da alimentação e treinar. Quando falo em treino, existem exercícios que atendem a ativação metabólica e o core abdominal”, conta Giulliano Esperança, educador físico e personal trainer.

Dessa maneira, para te ajudar a conquistar aquela tão sonhada “barriga tanquinho”, o especialista separou seis exercícios que conciliam o fortalecimento dos músculos abdominais com um alto gasto calórico. Para que, dessa maneira, você consiga hipertrofiar o abdômen e eliminar a capa de gordura da barriga ao mesmo tempo. Confira:

6 exercícios para conquistar a “barriga tanquinho”

1- Corrida no Lugar

Execute a movimentação da corrida no lugar, aplicando a mesma característica da corrida com deslocamento, lembrando a suma importância de manter os trabalhos cruzados de pernas e braços. A altura do joelho, depende do seu grau de condicionamento. Dessa forma, iniciantes devem manter o trabalho leve, fazendo movimentos com suavidade.

2- Prancha

Apoie os cotovelos sobre o solo, em um colchonete ou algo macio. Pode ser uma almofada. Em seguida, mantenha o alinhamento de coluna, quadril e pernas, ativando o músculo abdominal e também o glúteo.

3- Polichinelo no lugar sem salto. Um exercício seguro, afinal, não tem impacto. Afaste as pernas e braços para o lado direito, retorne à posição inicial e, nesse momento. ative o abdômen. Faça o mesmo gesto, agora se movimentando para a esquerda.

4 Crunch + Elevação de quadril. Associamos fortalecimento abdominal com fortalecimento de glúteos e posteriores de coxa, essenciais para proteger a coluna e melhorar o efeito estético pelo realinhamento postural. Execute o abdominal, expirando o ar na flexão, em seguida, retorne à posição inicial, posicione os pés no solo e eleve o quadril ativando o glúteo, sustentando essa posição por pelo menos dois segundos.

5- Escalador na Parede. Apoie-se com as duas mãos na altura e largura dos ombros, mantendo os cotovelos ligeiramente flexionados. Em seguida, faça a movimentação alternada das pernas, lembrando de ativar o abdômen durante a movimentação. A velocidade pode ser desde uma marcha para os iniciantes, como uma corrida para os mais avançados.

6- Abs Bike. Um excelente exercício abdominal, que trabalha a extensão e flexão das pernas. Faça a contração abdominal com o movimento de rotação, alternadas de braços e perna. Solte o ar, sempre que for aproximar o cotovelo direito, do joelho esquerdo. Inspire e troque o lado, lembrando de ativar o abdômen. Foco na qualidade e não na quantidade.

Como encaixar os exercícios na rotina

A sequência acima, para conquistar o “tanquinho”, foi elaborada para você realizar dentro do seu ritmo, sem pensar em repetições. Ou seja, cada exercício deve ser feito por dois minutos, da seguinte forma: 20 segundos de execução – 20 segundos de recuperação – 20 de execução. Repita por mais uma vez esse padrão.