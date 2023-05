Tamar seleciona 20 voluntários para Balneário de Guriri

Estudantes ou profissionais formados que tiverem interesse em atuar como voluntários do Centro TAMAR/ICMBio na ilha de Guriri, município de São Mateus-ES, não podem perder esta oportunidade. Segue até sexta-feira (o edital aberto para inscrições – e seleção de 20 candidatos ao todo – por meio do link: https://sejaumvoluntarioicmbio.nectosystems.com.br/voluntariado/chamadas/publico/

O voluntariado será exercido pelo período de 1 ano, com carga horária semanal de 4 horas. Os interessados podem possuir ou estar cursando nível médio ou curso técnico, ou podem estar cursando ou possuírem graduação preferencialmente nas áreas de Biologia, Oceanografia, Veterinária, Engenharia Ambiental, Ecologia, Educação, Turismo ou Comunicação Social, ou correlatas.

Ideal que tenham exercido trabalhos ou pesquisas em Bases do Centro TAMAR, em instituições de monitoramento, manejo e pesquisa de tartarugas marinhas, na UFES (com biodiversidade marinha) ou em algum programa de monitoramento de praias. O ensino médio deve estar sendo ou ter sido cumprido, preferencialmente, na rede pública ou particular de São Mateus ou Conceição da Barra, no ES, bem como que os candidatos residam em um desses dois municípios.

O período de inscrição começou dia 19 de abril e segue até sexta-feira (12 de maio), com entrevistas de 15 a 19 de maio e a divulgação do resultado dia 31 de maio de 2023. Os 20 selecionados começam a atuar na Base a partir de dia 05 de junho de 2023.

“Esperamos promover ações de educação ambiental e sensibilização ambiental junto à comunidade local, dentro ou fora da Base, além de melhorar nossa comunicação com o público, tanto presencialmente quanto por meio dos nossos canais digitais. E parte dessa equipe ajudará a Base no desenvolvimento de pesquisas científicas”, explica a analista ambiental e coordenadora da Base, Kelly Bonach.

Entre os objetivos do processo seletivo estão auxiliar no planejamento, organização e execução de eventos periódicos de visitação, educação ambiental, sensibilização e interface com o público, dentro e fora da Base; na criação, produção e manutenção de materiais voltados a essas atividades de educação ambiental e de visitação; na criação de artes e publicações destinadas à comunicação com o público.

A equipe de 20 selecionados ajudará, ainda, na elaboração e produção/execução de apresentações, vídeos, materiais técnicos, lúdicos, teatros, dinâmicas educativas relacionadas à educação ambiental e visitação pública; na elaboração e execução de projetos técnicos e relatórios; na elaboração e participação em projetos de pesquisa e monitoramento nas áreas de desovas de tartarugas marinhas; na participação em eventos e articulações socioambientais nas regiões próximas às áreas de desovas de tartarugas marinhas; e participação em eventos públicos relativos à conservação do bioma costeiro-marinho.

O candidato interessado deve se cadastrar como voluntário no link: (https://sejaumvoluntarioicmbio.nectosystems.com.br/voluntariado/login/) e depois optar pela chamada 002/2023 CENTRO TAMAR ICMBio. Ideal que anexem o currículo à ficha de inscrição ou encaminhem e-mail para: [email protected]. Todos os candidatos devem informar a sua disponibilidade de horário para exercer o voluntariado na Base no ato da entrevista ou no currículo. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo Whatsapp: (27) 99600.9248.