Tamanho é documento? Pesquisa aponta o ‘tamanho ideal’ para o pênis

Os homens frequentemente mencionam o tamanho do pênis em conversas, seja para exaltar a própria medida ou em tom de brincadeira em ambientes coletivos. A preocupação com as dimensões do órgão genital é comum, mas surge a questão: essa característica influencia a experiência sexual?

A ZipHealth conduziu uma pesquisa com o propósito de identificar as percepções sobre a relevância do tamanho do pênis na satisfação sexual. O levantamento revelou que, segundo a opinião feminina, as dimensões consideradas ideais são 13,97 centímetros de comprimento e 11,43 centímetros de circunferência.

O estudo envolveu 800 mulheres heterossexuais ou bissexuais, além de 100 homens gays e 100 homens heterossexuais, com a finalidade de compreender a importância atribuída ao comprimento e à circunferência. Além disso, a pesquisa investigou quais técnicas e recursos sexuais mais favorecem a satisfação, assim como os impactos da disfunção erétil e da ejaculação precoce nos relacionamentos e no prazer.

Embora a pornografia e o cinema alimentem determinadas expectativas sobre o tema, o aspecto fundamental da experiência sexual reside na satisfação proporcionada e recebida na interação.

Entre as mulheres entrevistadas, cerca de metade considera tanto o comprimento quanto a circunferência como fatores igualmente relevantes. Para 25%, a circunferência é mais importante, enquanto 10% priorizam o comprimento e 16% afirmam que essa questão não tem relevância.

No grupo de homens gays, 45% compartilham a visão de que ambos os aspectos possuem igual importância. Outros 18% dão maior atenção à circunferência, 12% ao comprimento e 25% não consideram essas medidas significativas.

As dimensões apontadas como “ideais” segundo os participantes da pesquisa foram as seguintes:

Mulheres heterossexuais:

– Comprimento: 13,97 cm

– Circunferência: 11,43 cm

Homens gays:

– Comprimento: 15,24 cm

– Perímetro: 12,7 cm

Homens heterossexuais:

– Comprimento: 15,24 cm

– Perímetro: 12,7 cm

Apesar desses dados, há um foco excessivo na penetração ao se discutir o prazer sexual, muitas vezes negligenciando práticas que podem ser ainda mais satisfatórias. Quando se trata da experiência feminina, o ponto de maior sensibilidade encontra-se externamente, o que demonstra que mais relevante do que o tamanho é a habilidade de proporcionar prazer.