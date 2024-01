Tamanho é documento? Estudo mostra o comprimento e a depilação ideais do pênis para mulheres

Pesquisa também questionava sobre depilação da região íntima

Estudo publicado na revista Sexuality & Culture provou que o estereótipo de que quanto maior, melhor, é realmente verdade. Segundo os pesquisadores, as mulheres preferem pênis maiores e mais volumosos. Elas também preferem que os membros masculinos estejam aparados e bem alinhados, mas não totalmente carecas.

Os pesquisadores recrutaram 106 estudantes universitários, 80% dos quais eram mulheres, da Universidade Texas A&M. Desse grupo, a maioria (39%) era negra, seguida por 31% brancos. A grande maioria, 87%, era heterossexual.

Os participantes então revisaram 24 fotos de pênis categorizados por comprimento, circunferência e quantidade de pelos pubianos. Os pênis foram categorizados de circunferência baixa a circunferência alta e com comprimentos variando de curto, médio e longo. E se os pelos pubianos estavam aparados, não aparados ou inexistentes.

Os participantes foram solicitados a classificá-los em uma escala de 1 (discordo totalmente) a 7 (concordo totalmente) em termos de atratividade e se acreditavam ser “bom na cama”.

Como resultado, os pesquisadores declararam que pênis mais largos, mais longos e moderadamente peludos foram percebidos de forma mais positiva em termos de personalidade e apelo sexual. No entanto, pénis mais curtos e estreitos eram vistos como menos atraentes sexualmente.

Em relação aos pelos pubianos, aqueles que os tinham de forma alongada eram vistos como menos agradáveis, menos abertos a novas experiências e com maior probabilidade de ter o menor número de parceiros sexuais em comparação com homens com pelos púbicos aparados ou ausente de pelos.

Insatisfeitos com os testículos

Um outro estudo, publicado no Jornal de Dermatologia cosmética, examinou como os homens estão cada vez mais insatisfeitos com a aparência de seus testículos.

De acordo com dados da Sociedade Alemã de Cirurgiões Plásticos, Reconstrutivos e Estéticos, as operações em áreas íntimas nos homens representam 6,1% de todas as intervenções cirúrgicas cosméticas; 4,0% dos tratamentos íntimos realizados em 2018 foram intervenções no escroto.

No estudo, 653 homens e mulheres foram perguntados como se sentiam em relação aos seus próprios órgãos genitais e aos dos seus parceiros, incluindo as vulvas das mulheres, e se haviam assistido pornografia nos últimos seis meses, pois disseram que expectativas corporais irrealistas na pornografia poderiam ser a razão pela qual os homens estão optando pela cirurgia plástica íntima.

Cerca de 70% consumiram material sexualmente explícito nesse período.

Os participantes foram convidados a usar uma escala móvel de -3 (“muito pouco atraente”) a +3 (“muito atraente”) para avaliar todas as 36 imagens.

Tanto os homens como as mulheres tinham opiniões igualmente negativas sobre os escrotos 1-3, enquanto os homens consideravam o escroto “significativamente mais atraente” do que as mulheres.

“Consideramos se as variáveis idade, extroversão, abertura à experiência e consumo de pornografia influenciaram as avaliações dos participantes. Não encontramos diferenças significativas na avaliação da estética dos escrotos em relação a qualquer um desses traços de personalidade. No geral, quase nenhuma das 36 imagens que mostramos aos participantes foi classificada como atraente”, disseram os pesquisadores.