Talibã condena ataque dos EUA e diz que vai anunciar novo governo nesta semana

Reprodução: getty images Talibã: grupo extremista tomou o poder no Afeganistão

O grupo fundamentalista islâmico Talibã condenou neste sábado (28) o ataque de drone dos Estados Unidos contra membros do Estado Islâmico após o atentado suicida no aeroporto de Cabul e anunciou que estabelecerá um novo governo para o Afeganistão na próxima semana.

O porta-voz dos rebeldes, Zabihullah Mujahid, citado pela agência Reuters, descreveu a operação americana como um “ataque claro em território afegão”.

Segundo ele, o Talibã espera assumir o controle total do aeroporto de Cabul em breve, assim que os militares dos Estados Unidos partirem. No entanto, logo depois do anúncio, a imprensa internacional divulgou que o grupo já isolou o aeroporto, impedindo o acesso de grande parte dos que pretendem ser evacuados do país.

Mujahid explicou ainda que anunciará um gabinete completo nos próximos dias e que funcionários já foram nomeados para administrar as principais instituições, incluindo os ministérios da Saúde pública e da Educação, além do Banco Central.

Para o porta-voz do Talibã, os problemas econômicos que atualmente afetam o Afeganistão serão amenizados assim que o novo governo for instalado.