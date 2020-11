Taís e Lázaro entram em brincadeira de TikToker que diz ser filho do casal

Reprodução/Instagram Zé Felipe pede Virgínia Fonseca em casamento





Esta colunista que vos escreve foi convidada para um leilão, no mínimo, inusitado. Recebemos a proposta de fazer uma oferta pelo resultado da sexagem do filho do cantor Zé Felipe e da influenciadora Virgínia Fonseca . O casal espera o primeiro filho e, recentemente, fez o teste para saber o sexo do bebê.

O convite inusitado, no caso, veio de um funcionário da clínica que não queria ser identificado com medo de ser demitido. Ele disse que abriria a informação mediante a um pagamento maior do que um outro colega de imprensa ofereceu.

Como essa coluna não paga por informações, fica aqui nosso agradecimento público ao convite.