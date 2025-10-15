Tainá Militão exibe shape sarado de biquíni em hotel fazenda

A influenciadora, esposa de Eder Militão, recebeu elogios na web

Tainá Castro, casada com o jogador Eder Militão, do Real Madrid, compartilhou nesta terça-feira (14) um vídeo de sua estadia em um hotel fazenda em Gaspar, Santa Catarina. As imagens revelaram o corpo saradíssimo da modelo.

Logo, a publicação ficou repleta de elogios: “Perfeição”, escreveu uma seguidora. “Ficou lindoo em você, Tainá”, comentou outra. “Você é o momento”, elogiou mais uma.

No vídeo, a influenciadora usou looks da Elemento Mar. É que Tainá é estrela da campanha Floratta da marca catarinense, referência no segmento de moda praia há mais de 15 anos.

Com uma trajetória sólida e admirada, a Elemento Mar já vestiu nomes icônicos como Nicole Bahls e as Panicats, na época do programa Pânico na TV, além de diversas bailarinas do Faustão.