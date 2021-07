Tainá Grando aproveita viagem a Vegas para se casar com produtor musical; saiba!

Reprodução/Instagram Doug Moda e Tainá Grando





Tainá Grando, que passou anos como uma das estrelas do Balé do Faustão, arranjou um jeito superespecial de comemorar o primeiro aniversário de namoro com o DJ e produtor musical Doug Moda: subindo ao altar.

Por meio de seu perfil no Instagram, a “sósia” da Anitta deu mais detalhes da troca de alianças na Bliss Wedding Chapel, em Las Vegas. “Gente, eu casei. Socorro!”, escreveu ela, entre emojis de igreja, noiva e coração.

Em seguida, pediu para não falarem que casamento em Vegas não tem validade, porque, para eles, tem, sim, e para assistirem ao vídeo até o final, ressaltando que o Doug fez uma graça, como se estivesse fugindo do compromisso. Também acrescentou, aos risos: “Assim espero, que seja brincadeira”.

Reprodução/Instagram Tainá Grando





Depois, fazendo alusão aos filmes da franquia “Se Beber, Não Case” protagonizados por Zach Galifianakis, Bradley Cooper e Ed Helms, continuou: “Não se esqueçam de que foi bebendo que a gente teve essa ideia”.

Vale lembrar que, assim como Sasha Meneghel, a ex-bailarina de Fausto Silva, que fez uma ponta na série “Sintonia”, da Netflix, optou por um tradicional All Star branco para combinar com o vestido. “Mais minha cara impossível. Eu estava uma princesa, não estava?”.

Nos comentários, outras ex-integrantes do dominical marcaram presença: “Você é demais, garota! Felicidades!”, comemorou Nathália Zannin, enquanto Tatiana Scarletti desejou-lhes “todo amor do mundo”. Já Ivi Pizzott lembrou: “O que acontece em Vegas vem pro Brasil, sim! Casada! Adorei!”.

Reprodução/Instagram Tainá Grando









Momento ímpar

Leo Ornelas/Divulgação Edu Porto





Ator, produtor e roteirista, Edu Porto, que já estrelou mais de cem comerciais e integrou o elenco de novelas como “Jezabel”, “Malhação” e “A Terra Prometida”, só tem bons motivos para comemorar a escalação para “Gênesis”, da RecordTV.

Durante rápido bate-papo com o iG Gente , ele declarou que tem sido apaixonante dar vida ao Beno, ressaltando que, “a cada cena que chega, tenho mais certeza de que estou conduzindo tudo de maneira assertiva”.

E, depois, questionado sobre como é fazer um playboy da época, não minimizou os desafios. “Os valores e interesses são bem distintos dos dias de hoje, mas, com muito estudo e preparação, conseguimos achar o tom e a forma de levar esse furacão. Estou bem feliz!”, disse sem esconder o brilho no olhar.

Você viu?

Bons ventos

Divulgação Alexandre Birman e Simaria





CEO da Arezzo & Co, o empresário Alexandre Birman não escondeu o entusiasmo com a parceria que a sua companhia firmou com o Mercado Livre para o relançamento da marca My Shoes, que estava inativa há três anos.

E para coroar a nova fase, Simaria, que forma dupla sertaneja com a irmã Simone, foi escolhida para protagonizar a campanha. Na direção criativa? Giovanni Bianco, que já trabalhou com estrelas de primeira grandeza como Anitta, Gisele Bündchen e até Madonna, entre outras celebridades nacionais e internacionais.

Novidade literária

Divulgação Caio Evangelista e Leci Brandão

Escritor, diretor teatral e ex-secretário de Cultura de Mauá, no ABC paulista, Caio Evangelista está em Portugal promovendo seu livro “Os Negos do Outro Lado”, da Editora Brazil Publishing, que aborda a discriminação racial às margens do Rio Francisco em prosa poética e tem prefácio assinado por Leci Brandão. A sambista, aliás, não economizou elogios.

“Apresentar essa diversidade por meio de uma linguagem que nos embala entre o real e o imaginário é, certamente, o mérito desta obra. Entremeando tudo isso estão os pilares sobre os quais se constituiu a formação da sociedade brasileira: o racismo, a opressão das mulheres, o abandono dos pobres e as injustiças sobre os mais fracos”, ressaltou.

Som na caixa

Murilo Rangel/Divulgação DJ Lud Prado

Nesta sexta (23), chega, em todas as plataformas digitais, uma novidade da DJ Lud Prado, que já tocou em festas de famosos, como o apresentador Rodrigo Faro e o sertanejo Fernando Zor. Trata-se de “Love You Baby”.

“Quando comecei a produzir essa música, quis fazer algo no progressive house, que é o estilo que estou curtindo e vivenciando bastante. A track foi montada em cima de um vocal que achei bem a minha cara, feminina”, começou dizendo ela, ressaltando, logo em seguida, que “queria algo que tivesse a ver comigo, com uma historinha de amor, mas com melodia firme e marcante”.

Comemoração on-line

Patrick Viniciuz/Divulgação Claudia Métne





Diante do isolamento social para tentar conter o avanço da Covid-19, eventos e atividades presenciais foram cancelados, proporcionando o surgimento de novas formas de interação.

Que o diga a consultora de moda e estilo Claudia Métne, que não quis passar o seu aniversário sem um encontro animado com amigos e familiares e se empenhou em criar essa atmosfera, fazendo valer a máxima “não importam as circunstâncias, mas, sim, a celebração da vida”.

“E assim vocês irão curtir a mais charmosa festa virtual no esplendoroso Palácio dos Cedros”, disse ela na legenda de uma publicação no Instagram. Em outra, agradeceu o toque especial do “querido amigo Fábio Arruda na decoração da mesa”.

Conforto, sofisticação e sensualidade

Divulgação Fábio Assis, Joy Maria, José Domingos, Mary Alice Alcantara e Benny Santos





Reforçando a ideia de que as lingeries ajudam a fortalecer a autoestima e revelam não só a importância do autorrespeito, como promovem também o autocuidado, a empresária Mary Alice Alcantara está lançando uma linha homônima de roupa íntima a fim de proporcionar sofisticação, bem-estar, elegância, beleza e conforto.

Sua estratégia? Uma moda pensada para elas e exibida por ela. Um exemplo disso é que, neste domingo (18), Mary encarou confiante a câmera de José Domingos durante sessão de fotos nas dependências do salão Benny Santos Coiffure, de Benny Santos e Fábio Assis, em São Paulo, e posou ao lado da modelo Joy Maria.

Por fim, mas não menos importante, quem estiver interessado, é melhor se apressar, porque o compilado está movimentando o e-commerce e os pontos de venda.