Tainá Castro faz pré-casamento com Eder Militão e declara: ‘Que venha o grande dia! ‘

O pré-casamento é um ensaio fotográfico realizado pelos noivos antes do casamento. A prática está cada vez mais em alta e serve como uma oportunidade para capturar momentos especiais e descontraídos do casal, longe da formalidade do dia do oficial. No caso de Tainá Castro e Eder Militão, eles escolheram um momento descontraído na praia.